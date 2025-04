Peter Klein & Yvonne Woelke: Trauriges Liebes-Update! Er hat schon seine Koffer gepackt

Yvonne lässt sich im "Bild"-Gespräch ein überraschendes Beziehungs-Update entlocken. "Wir haben uns erst mal auf eine Art Fernbeziehung geeinigt. Wir leben zwar in getrennten Wohnungen, aber sind trotzdem zusammen, sooft es geht", gesteht sie. Aus dem gemeinsamen Liebesnest in Berlin ist also doch nichts geworden ...

"Ich habe eben meine Wohnung in Berlin, Peter die Finca auf Mallorca. So soll es auch erst mal bleiben, das ist für uns beide am besten so. Wir pendeln aber viel, um uns zu sehen", erzählt die Reality-TV-Teilnehmerin weiter. Aktuell kommt ihr Schatz sie relativ oft besuchen, denn auf Mallorca fühlt Yvonne sich einfach nicht richtig wohl. "Ich muss die Finca ordentlich umräumen und viel verändern, bevor ich mich da wohlfühle", klagt sie. Der Grund dürfte auf der Hand liegen: Peter hat lange mit Iris Klein (57) dort gewohnt. Und wer hat schon Lust darauf, ständig an die Ex des Partners erinnert zu werden?

Auch bei Yvonne liegt das Thema Ex-Partner noch nicht ganz in der Vergangenheit. "Die Scheidung mit meinem Mann ist bisher nicht durch, wir haben es da auch nicht eilig", verrät sie. Doch: "Ich möchte so schnell nicht noch mal heiraten, also eilt das nicht." Für Peter, der erst seit wenigen Monaten von Iris geschieden ist, dürfte das kein Problem sein ...