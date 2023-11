Peter Kraus: Er verkündet seinen endgültigen Abschied

"Ich mache ja nach wie vor Tourneen und ich mache nächstes Jahr wieder eine Tournee. Und das ist die siebte Abschiedstournee, und dann ist Schluss - ich verspreche es, diesmal wirklich.", verrät der Sänger jetzt.

Die Tour mit dem Namen "Rockin' 85!" startet an seinem 85. Geburtstag, am 18. März in München. Anschließend folgen zehn weitere Termine im Oktober.