Peter Ludolf: Warum Fans trotz TV-Comeback zum Heulen zu Mute ist

Schon seit Anfang des Jahres zeigt DMAX wieder alte Folgen der Kult-Doku "Die Ludolfs – 4 Brüder auf’m Schrottplatz". Das hat Wirkung gezeigt: Plötzlich ist Peter "wieder rausgekommen", wie er selbst sagt: "Die Fernsehsender sind an mich herangetreten, wollen mit mir drehen. […] Ich komm wieder voll in den Vordergrund." Zwischen den Schrottteilen zu stehen, so wie früher, berührt die Fans ungemein – für viele ist es wie eine Zeitreise.