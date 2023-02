Peter Maffay: Super-Daddy im dritten Anlauf

Die Kleine krönt seine Liebe zu Freundin Hendrikje Balsmeyer. Und gibt ihm die Chance, Prioritäten zu setzen. Viele Jahre wäre sein Beruf mit dem Privatleben kollidiert: "Das will ich nicht wiederholen. Und abgesehen davon, mein Zeitfenster ist inzwischen kleiner geworden. Wenn ich den Abiturball von Anouk noch mittanzen will, dann muss ich mich anstrengen." Peter Maffay will nichts Wichtiges mehr verpassen. Als sein Sohn noch klein war, wäre er hingegen viel unterwegs gewesen, wollte viele Dinge erledigen. Heute habe er "mehr Raum, diese kleine junge Dame besser zu beobachten, als ich das vorher mit Yaris getan habe."

Ein neues, schönes Lebensgefühl! "Ich erlebe dieses Familienleben in der Intensität zum ersten Mal und wünsche mir, dass das so bleibt, weil es die Burg ist, in die man sich zurückziehen kann.

