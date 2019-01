Reddit this

Peter Orloff: Süße Liebeserklärung an Frau Linda!

Gerade feierte er sein 60-jähriges Bühnenjubiläum. (74) ist Sänger, Komponist, Produzent – und seit 25 Jahren auch musikalischer Leiter des Schwarzmeer-Kosaken-Chores. Mit dem gibt er jedes Jahr an die 200 Konzerte, natürlich auch als Sänger und Solist seines Ensembles. Privat hingegen schätzt er das zurückgezogene Leben mit seiner Ehefrau Linda (56) im Bergischen Land. „Hier ist der Ort, an dem ich Kraft tanke“, sagt Peter Orloff gegenüber „das neue“.

Peter Orloff mag es privat ruhig

Vor über 25 Jahren kaufte er das rote 150 Quadratmeter große Backsteinhaus im Bergischen Land einem Freund ab: „Die Inneneinrichtung ist sehr geprägt von meinem Geschmack. Ich bin ein großer Fan von romantischmediterranem Landhausstil. Meiner Frau gefällt es zum Glück auch.“

Peter Orloff Lieder: Das war sein größter HIT

Wenn es das Wetter und sein Terminkalender zulassen, verbringt Peter Orloff gerne viel Zeit auf seiner Terrasse: „Das fängt schon mit einem ausgiebigen Frühstück an, danach wird der Balkon zum Büro und ich erledige alles, was so anfällt. Der Tag endet meist mit einem Gläschen Wein und einem geschmackvollen Abendessen.“

Peter Orloff ist ein Fitness-Junkie

Von handwerklichen Dingen lässt der Künstler lieber die Finger. „Glücklicherweise gibt es für alles Fachleute, die das viel besser können als ich. Ganz gleich, ob im Haus oder Garten“, erklärt Peter Orloff. „Ich bin im kreativen Bereich tätig – das liegt mir viel mehr.“

Großen Wert legt der Sänger auf seine körperliche Fitness: „Ich jogge sehr viel, mache Bodybuilding oder trainiere mit meinen Hanteln, die ich immer dabei habe, und einmal im Jahr absolviere ich das goldene Sportabzeichen. Besonders das Laufen ist wie eine Art Meditation für mich, da analysiere und sortiere ich alles, was mich beschäftigt und bewegt. Eine Wohltat für Körper, Geist und Seele.“

Über seine Herzenswünsche sagt Peter Orloff: „Dass es mir und den Menschen, die mir nahestehen, immer gut gehen möge. Vor allem Gesundheit und dass ich mein Leben lang hier in meinem geliebten Haus glücklich sein kann, wünsche ich mir.“ Und seiner Frau macht er eine süße Liebeserklärung: ""Wir haben uns beide, und es fehlt uns an nichts."