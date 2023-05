Peter Simonischek: Der "Toni Erdmann"-Star ist tot!

Der Schauspieler ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie zu Hause in Wien von uns gegangen. Das verkündet jetzt sein Freund, Musiker Peter Gillmayr, auf seinem Facebook-Account: "In der Nacht erreicht mich die erschütternde Nachricht von Brigitte, dass Peter Simonischek gestern um 23:45 Uhr gestorben ist." Auch das Burgtheater in Wien, an dem Peter viele Jahre tätig war, bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Er wurde 76 Jahre alt und hinterlässt drei Söhne aus zwei Ehen und seine aktuelle Frau Brigitte Karner.

Dieses Jahr mussten wir uns bereits von mehreren prominente Persönlichkeiten verabschieden. Von wem? Das erfahrt ihr hier im Video: