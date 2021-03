Peter Wollny: Traurige Beichte

Das Peter Wollny ein leidenschaftlicher Angler ist und immer wieder seine Erfolge mit seinen Fans via "Instagram" teilt, ist definitiv nichts Neues. Doch jetzt das Traurige! Peter berichtet nun, dass er beim Angel aktuell einfach kein Glück hat. So verrät er in seiner "Instagram"-Story: "Ich war mal wieder los, am Wasser, aber vergeblich. Da geht einfach nichts. Ich weiß nicht, was ich falsch mache." Er fügt hinzu: "Ich habe keinen Plan! Auf jeden Fall wollen die Hechte einfach nicht."

Oh je! Für Peter sicherlich eine nervige Situation! Doch das sich 28-Jährige davon unterkriegen lässt, ist eher unwahrscheinlich! Schließlich ist der Schwiegersohn von Silvia Wollny für seine positive Art bekannt. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Peter bei seinen nächsten Ausflügen wieder mehr Glück hat und endlich wieder ein Fisch anbeißt...