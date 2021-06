Philipp Mickenbecker: Seine Schwester kam 2018 ums Leben!

Der Tod löste in der Netzgemeinde große Trauer aus. Philipp Mickenbecker litt lange an einer Lymphdrüsenkrebserkrankung und ging mit der Krankheit auch offen um, welcher er 2020 öffentlich machte. Bekannt wurde er vor allem durch den YouTube-Kanal "The Real Life Guys". Nicht nur für Angehörige und Freunde, sondern auch für Fans ist der Tod des YouTubers ein riesiger Schock. "Du warst mein allerbester Freund, Philipp. Und du wirst es auch immer bleiben. Ich hätte mir keinen perfekteren Menschen an meiner Seite vorstellen können als dich!", schrieb seine beste Freundin bei Instagram.