Pierre Sanoussi-Bliss: Geheimnis um Dschungelcamp-Brief – das steckt dahinter

Dieses Mal war es nicht nur ein Brief, sondern auch ein kleiner persönlicher Gegenstand, den die Kandidaten überreicht bekamen. Während Lilly ein Armband von Sohn Amadeus bekommen hat, bekam Pierre Sanoussi-Bliss einen kleinen Brief und einen Stoff-Affen von seinem Australien-Begleiter Paul Gilling.

Der Affe würde seinem Begleiter viel bedeuten, verriet Pierre gerührt. Doch über den Inhalt des kleinen Briefs, den er vorsichtig und kurz aufklappte, um die wenigen Zeilen darauf zu lesen, hielt er sich bedeckt. "Dieser Brief bleibt mein Geheimnis", verkündete er. Immerhin hätten die Zuschauer in den vergangenen drei Wochen genug aus seinem Innersten erfahren.

Als er mit seinem Briefchen am Lagerfeuer saß, überraschte vor allem Dschungelkönigin Lilly Beckers Reaktion. Sie zeigte sich sehr gerührt. Ein Hinweis auf das Geschriebene? Waren die Worte seines Dschungel-Begleiters etwas besonders emotional und gingen womöglich in eine Richtung, die über Freundschaft hinausging? Immerhin ist er offiziell Single. Am Finalabend blieb das ungeklärt.