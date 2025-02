Alessia Herren: Bittere Enttäuschung im Dschungelcamp! Fans rechnen ab

17 Tage Dschungelcamp sind geschafft! Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss (62) und Alessia Herren (23) stehen im Finale und kämpfen am Sonntagabend ein letztes Mal um die Gunst der Zuschauer – und gegen ihre eigenen Ängste. Denn wie in jedem Finale müssen alle drei in einer Dschungelprüfung zeigen, was sie können und so für ihr drei-Gänge-Menü sorgen. Doch besonders fürstlich fällt das letzte Mahl nicht aus – und das könnte bittere Konsequenzen haben.

Für Alessia ging es als Erstes in die Prüfung. Unter Tränen trat sie ihren Weg zu Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) an."Alessia, warum weinst du denn?", hakt Sonja direkt nach. "Ich hab' Aaaangst!", erklärt Alessia ehrlich. Dennoch tritt sie zu ihrer finalen Prüfung an, bei der sie sich durch dunkle Gänge und enge Kammern bewegen muss – natürlich begleitet von einigen Tieren. Fünf Sterne kann sie bestenfalls erspielen und so drei Vorspeisen, ihr Lieblingsgetränk und ein persönliches "Goodie" mit ins Camp bringen.