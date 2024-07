Pietro Lombardi: Abrechnung mit Sarah Engels! "Du würdest über Leichen gehen, um mir zu schaden"

Seit ihrer Trennung haben Pietro Lombardi (32) und Sarah Engels (31) einen Weg gefunden, freundschaftlich miteinander umzugehen. Zumindest sah es lange Zeit so aus! Denn wie der Sänger jetzt verrät, scheint zwischen ihm und seiner Ex-Frau schon lange dicke Luft zu herrschen! Normalerweise plaudern die beiden in der Öffentlichkeit nicht so gerne über ihre Differenzen, um den gemeinsamen Sohn Alessio zu schützen. Umso überraschender ist es, dass Pietro im Netz nun endgültig der Geduldsfaden reißt!