Pietro Lombardi: Absage! Erste Konsequenzen nach den Gewaltvorwürfen

Seit dem Eklat in der Villa des Musikers, stehen Gewaltvorwürfe im Raum, die zumindest Amazon Prime nicht einfach ignorieren kann. Deswegen hat der Streaming-Anbieter nun die Premierenparty für die Sendung "Licht aus", in der Pietro zu sehen ist, abgesagt. In einem Schreiben an die Mitarbeiter soll stehen: "Nach langer Prüfung und Abwägung haben wir uns schweren Herzens dafür entscheiden müssen, die Premiere zu 'Licht Aus' am 30. Oktober in Berlin abzusagen. Angesichts der aktuellen, medialen Lage ist es uns ein Anliegen, sowohl die Show als auch alle Teilnehmenden vor negativem Echo oder fehlgeleitetem Fokus in der Berichterstattung zu bewahren."

Ist das erst der Anfang von vielen weiteren Folgen?