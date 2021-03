Pietro Lombardi: Bittere Abrechnung mit Laura Maria

Bittere Abrechnung mit Laura Maria

"Ich bin nicht perfekt, es ist so gekommen. Vielleicht war es Kindergarten, aber ich habe geliebt, und da hat sich der Kindergarten für mein Herz auf jeden Fall gelohnt", verrät Pietro in seiner Instagram-Story. "Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Das wird auch die Gegenseite nicht bestätigen." Autsch! Die beiden sind also definitiv kein Paar mehr. Und auch ein Liebes-Comeback scheint nach dieser Aussage ausgeschlossen.

Eigentlich wollte der Ex-"DSDS"-Juror sich nicht mehr zu dem Thema äußern und seine Verflossene auch nicht in einem schlechten Licht dastehen lassen. Doch durch die ständigen Nachfragen seiner Fans sehe er sich dazu gezwungen, den Mund aufzumachen. "Ich kann nicht mehr, versteht ihr? Dieser innerliche Druck... Ich muss das jetzt einfach sagen", erklärt er. Trotzdem wünsche er Laura Maria jetzt nur "das Beste"...