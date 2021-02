Pietro Lombardi & Laura Maria: Sie sind offenbar wieder ein Paar

Die Liebe zwischen Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa war bisher eine wahre Achterbahnfahrt. Nur wenige Wochen nachdem sie Beziehung offiziell machten, war auch schon wieder Schluss. Doch Pietro gab die Hoffnung auf ein Liebescomeback nicht auf. "Und wer weiß, was die Zeit bringt. Jetzt muss erst mal Zeit vergehen und es kann alles passieren. Vielleicht liegen wir in sechs, sieben Monaten Arm in Arm und sagen: 'Ey, das war genau das Richtige.' Um zu sehen, dass wir eigentlich zusammengehören", erklärte er im Oktober. Ist es jetzt wirklich so gekommen?