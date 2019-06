Pietro Lombardi: Bittere Klatsche an seinem Geburtstag!

Am Wochenende wurde 27 Jahre alt. Gemeinsam mit seinen Kumpels wurde ordentlich gefeiert. "Es war so eine krasse Party. Danke an alle, die da waren", sagte Pietro in seiner -Story. Doch einer fehlte bei der Mega-Sause: Söhnchen Alessio...

Pietro Lombardi: Große Sorge um seine Gesundheit!

Geburtstagsparty ohne Alessio

Der war an dem Ehrentag seines Papas mit Sarah und Freund Roberto im Zoo in Heidelberg. Gemeinsam wurden u.a. die Enten gefüttert. Für Pietro sicherlich ein Schlag ins Gesicht! Immer wieder betont er, wie wichtig ihm Alessio ist. "Wenn ich in deine Augen sehe, sehe ich einen kleinen Pietro und das ist mit Abstand das schönste Gefühl, was es auf dieser Welt gibt", schrieb er kürzlich in einem emotionalen Post auf Instagram. "Ich weiß, ich bin kein perfekter Mensch und auch kein perfekter Papa, aber ich bin stolz, dein Papa zu sein. Durch dich hat mein Leben einen Sinn bekommen."

Immerhin gab es von Alessio einen Geburtstagsgruß via Instagram. Sarah postete in ihrer Story ein Video, in dem der kleine Fratz "Happy Birthday, Papaaa" in die Kamera ruft. Vielleicht feiern die beiden ja noch eine nachträgliche Geburtstagsparty…