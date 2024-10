Pietro Lombardi: Daran erinnert ihn diese DSDS-Kandidatin

An diesem Abend war Dieter Bohlen allerdings nicht in bester Laune und ließ dies auch die anderen Kandidaten spüren. Besonders hart ging er mit Ramon ins Gericht, der sich an Pietro Lombardis Hit "Señorita" versuchte. Bohlens Urteil: "Jeder Song, der kommt: Du singst einfach kacke!" Auch Arkadiusz (27) bekam kein freundlicheres Feedback: "Alles, was mit Musik zu tun hat, hast du nicht."

Doch es war Elias (22) mit seinem selbst geschriebenen Rap-Song "Warum", der Dieter Bohlen besonders in Rage brachte. Die vulgären Zeilen des Raps brachten den Juror auf 180, während Kollegin Loredana (29) die Performance entspannter sah: "Wir sind einfach so. Das ist unsere Umgangssprache." Trotz der hitzigen Diskussion durfte Elias in den Recall – ein kleines Happy End für den Rapper.

Obwohl der Abend einige hitzige Momente mit sich brachte, sorgte Pietros ironischer Kommentar über seine Anwältin für besondere Aufmerksamkeit und zeigte, dass selbst ernste Themen in einer TV-Show wie DSDS nicht ganz ausgeklammert bleiben.