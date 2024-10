Laura Maria Rypa: Mit diesem Foto will sie es allen zeigen!

*Triggerwarnung: Dieser Artikel thematisiert häusliche Gewalt. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist!

Laura Maria Rypa (28) und ihr Freund Pietro Lombardi (32) haben in den letzten Wochen eine schwierige Zeit durchlebt. Laut "RTL" kam es am 7. Oktober 2024 zu einem Polizeieinsatz in ihrer gemeinsamen Villa. Berichten zufolge soll der "DSDS"-Juror gewalttätig gewesen sein, und Laura musste aufgrund von Blutergüssen am Hals ins Krankenhaus eingeliefert werden. Viele vermuteten daraufhin eine bevorstehende Trennung, doch in einem Statement stellten die beiden klar, dass sie weiterhin zusammen seien. Laura bekräftigte dies zusätzlich in einer neuen Instagram-Story, in der die Familie einen gemeinsamen Herbstausflug unternimmt.