Pietro Lombardi: Doch kein DSDS-Aus? RTL spricht endlich Klartext!

Bereits im großen Finale am Samstag wird der Rapper als Star-Gast auf der Bühne stehen. "Ich bin so aufgeregt, am Samstag ist es so weit, ich bin beim großen 'DSDS'-Live-Finale mit dabei. Das wird grandios. Wir haben uns da was Cooles überlegt", freute er sich im Interview mit "Punkt 7". Wird Bushido in der Sendung etwa auch als neuer Juror vorgestellt? Und was ist mit Pietro?