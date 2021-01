Pietro Lombardi: "DSDS"-Sensation! Kommt er zurück?

In der letzten Folge tauchte plötzlich ein Sänger an Bord der "Blue Rhapsody" auf, der Pietro zum Verwechseln ähnlich aussah. Die Jury traute ihren Augen kaum. Hatte sich wirklich der echte Pietro eingeschleust? Nicht ganz! Bei dem jungen Mann handelte es sich um Calvin Bulgrin. "Ich wurde schon häufiger erkannt und verwechselt", klärte der Kandidat das Missverständnis auf. "Ich bin ein Riesenfan von Pietro Lombardi. Sieht man vielleicht auch am Style, dass ich auch seine Klamotten mag."