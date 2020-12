Pietro Lombardi: Emotionale Beichte! Er kann seine Gefühle nicht mehr verstecken

Pietro platzt der Kragen

In seiner Instagram-Story postet Pietro mitten in der Nacht ein Kuschel-Foto von Alessio und sich. Viel ist darauf nicht zu erkennen. Doch der 28-Jährige will etwas loswerden, was ihn schon lange bedrückt. "An alle Papas da draußen, die denken, sie können Kinder auf die Welt setzen und dann abhauen... schämt euch. Ihr verpasst das schönste Gefühl in eurem Leben. Macht euch mal wirklich Gedanken. Kinder sind der wahre Sinn im Leben. Bitte seid für eure Kinder da und verpisst euch nicht", so Pie. "Es ist halb fünf, aber musste das loswerden, weil mir echt viele Mamas genau das immer wieder schreiben. Traurig, echt. Und ich werde es nie verstehen können."

