Pietro Lombardi: Er musste ins Krankenhaus! "Ich habe Panik bekommen"

Bei Instagram verrät Pietro Lombardi seinen Fans, was geschehen ist! "Team Lombardi, ich schwöre, was heute passiert ist: Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen habe. Aber warum?", erzählt er. "Leute, ich war einkaufen und auf einmal ist mein ganzes Gesicht immer noch geschwollen. Überall! Auf einmal habe ich irgendeine allergische Reaktion bekommen. Keine Ahnung von was! Mein ganzes Gesicht – Flecken, rot – mein ganzer Körper war voll! […] Ich habe richtig Panik bekommen!" Woher diese allergische Reaktion kam, kann er sich selbst nicht erklären.

Aber zum Glück wurde ihm schnell geholfen. "Jetzt habe ich ein Paar Sachen von der Apotheken geholt", so Pietro weiter. Aber: Die allergische Reaktion bzw. das Kratzen der Haut hat Spuren hinterlassen. "Vom Kratzen habe ich hier jetzt richtig wunde Stellen und geschwollene Stellen, ich habe um mein Leben gekratzt! Ich habe gedacht, ich kratze mich jetzt zu Tode", so der Sänger weiter. Es hat ihn überall gejuckt – bis unter den Fuß. Durch die Medikamente hat die Qual aber zum Glück schnell ein Ende gefunden. Doch durch das Kratzen bleibt es geschwollen – so muss er nun zum Dreh mit einem Freund. Wie genau er aktuell aussieht, teilt er sogar in seiner Instagram Story: