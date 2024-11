Pietro Lombardi: Er verkündet neuen Termin für „Let’s Dance“-Teilnahme

Nun hat Pietro Lombardi nämlich eine neue Deadline gesetzt und bei dieser Gelegenheit gleich noch für eine zweite Überraschung gesorgt. Am Donnerstag (21. November 2024) reagierte er im Rahmen eines Instagram-Q&As auf die Frage "Wann bist du bei ‚Let’s Dance‘?" nämlich verheißungsvoll. "Let’s Dance" sei ein "super Format", er selbst "großer Fan". "Aber ich glaube, so schnell, nachdem ich 3-4 Mal abgesagt habe, fragen sie nicht mehr an." Trotzdem will er angeblich nicht aufgeben. Sein neuer Zeitplan: "2030 ist meine Zeit, zu tanzen." Aha!