Pietro Lombardi: Ex-Freundin Laura Maria packt aus

Laura Maria packt aus

Laura Maria wird auf ihrem Weg inzwischen von zahlreichen Fans begleitet, denn während dem Techtelmechtel mit Pietro hat sie viele Follower und einen blauen Instagram-Haken dazugewonnen. Während einer Fragerunde will ein Follower nun wissen, ob Laura Maria Wert darauf legt, dass ein Mann Geld hat. "Ich sag mal so, mir ist es schon wichtig, dass man Mann einen ordentlichen Beruf gelernt hat", antwortet die Influencerin. "Er muss keine Millionen auf dem Konto haben, aber irgendwo finde ich schon, dass er sich um unsere Familie sorgen soll. Natürlich arbeite ich auch und verdiene mein eigenes Geld und egal, was passieren sollte, ich würde immer hinter meinem Mann stehen!"

Eine andere Userin will wissen, wie man nach einer Trennung mit Liebeskummer umgeht. "Liebe vergeht nicht von einen auf den anderen Tag. Vielleicht wirst du diesen Menschen ein Leben lang lieben", so Laura. "Die Liebe wird vielleicht niemals vergehen, aber du lernst, mit dem Schmerz umzugehen und damit zu leben."

Ob diese Fragen (und Antworten) sich wohl auch unterschwellig auf Pietro beziehen...?

