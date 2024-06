Pietro Lombardi: Geheimer Babyplan! Doch geht das gut?

Der Zeitpunkt liegt – bei aller Freude – ungünstig für Pietro Lombardi (32): Anfang April verriet seine Frau Laura Maria Rypa (28), dass sie im vierten Monat schwanger ist. Das Baby könnte dann im August oder September zur Welt kommen. Aber zu dem Zeitpunkt steckt Pietro in der heißen Phase des "DSDS"-Re-Recalls in Griechenland. Damit er trotzdem rechtzeitig zur Geburt losdüsen kann, hat er sein Handy am Set immer eingeschaltet und griffbereit. Ob das gut geht?