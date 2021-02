Pietro Lombardi: Holt er jetzt Sohn Alessio zu sich?

Der empfahl der verunsicherten Mama, damit lieber in eine Klinik zu fahren. Dort wurde die Verletzung dann geklebt. Die schöne Nachricht: Alessio geht’s gut! Trotzdem bleibt die Frage: Passt Sarah auf den kleinen Kerl nicht richtig auf? Denn es ist nicht das erste Mal, dass Alessio sich verletzt. Auch im letzten Jahr rückte der Krankenwagen bei Sarah an, weil der Junge sich beim Spielen den Kopf blutig schlug.

Bislang stärkte Ex-Mann Pietro Lombardi (28) ihr den Rücken, betonte wiederholt, was für eine tolle Mutter sie sei. Ob der Sänger seine Meinung jetzt ändert? "Am Ende des Tages ist die Gesundheit das Wichtigste und steht an erster Stelle", so Pietro über seinen Sohn. Die Eltern sollten dringend überlegen, wie der kleine Mann besser geschützt werden kann!