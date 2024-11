Pietro Lombardi: "Ich verlasse DSDS!" Er verkündet offiziell sein Aus

Im Finale am Samstag wird der Sänger das letzte Mal am Jurypult sitzen. "Natürlich bin ich dabei! Ich werde jede Sekunde davon genießen. Ich lasse meine Finalisten niemals im Stich. Ich war selber Kandidat und weiß, wie toll es ist, in einem Finale zu stehen. An diesem Tag ist Pietro scheißegal, Bushido auch. Der Fokus ist bei den Kandidaten. Lasst uns bitte die Vier feiern."