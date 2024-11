"DSDS": Warum Pietro Lombardi gegen Bushido ausgetauscht wird!

Medienberichten zufolge soll sich RTL für Bushido als neuen "DSDS"-Juror entschieden haben und nach dem Gewaltskandal um Pietro und Laura Maria Rypa nun aktiv einen Wechsel antreiben. Der Sender selbst hat sich hingegen noch nicht offiziell dazu geäußert und wird die Entwicklungen und Ermittlungen in diesem Fall zunächst weiter verfolgen. RTL ist mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch, um die im Raum stehenden Vorwürfe so schnell wie möglich zweifelsfrei aufzuklären", hieß es zuletzt in einer offiziellen Stellungnahme.

Bushido hingegen dürfte sich über seinen lang ersehnten Juroren-Sitz freuen. Bereits 2012 sprach der Rapper in der "Bild" über seine Sympathien für Poptitan Dieter Bohlen und machte sein Interesse an der Gesangsshow seitdem immer wieder öffentlich.