Pietro Lombardi: Interview nach DSDS-Aus - Er packt über Bohlen und Bushido aus

Und was sagt er zu seinem Nachfolger Bushido? "Ich habe gegen den Mann nichts, egal, was über ihn geschrieben wird. Also ich habe kein Recht, irgendwie zu urteilen, gegen wen auch immer. Aber wenn man das jetzt rein musikalisch betrachtet, hat er auch meine Kindheit geprägt", so Pietro.

Inzwischen hat sich der Sänger mit dem Aus abgefunden und zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin auf jeden Fall dankbar, egal, wohin die Reise gehen wird", sagt er und will sich jetzt vermehrt auf seine Familie und seine Zukunft konzentrieren.