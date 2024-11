Pietro Lombardi: Jetzt muss er einstecken – ausgerechnet vom ihm!

Bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kehrt nach der Skandalnacht vor über zwei Wochen nicht zur Ruhe zu kommen. Damals soll es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein und Laura musste mit Baby Amelio sogar in eine Kölner Klinik eingeliefert werden. Mittlerweile versuchen beide die Ereignisse zwar herunterzuspielen und auf glückliche Familie zu machen. In einem Interview sprachen beide sogar über die Geschehnisse aus der besagten Nacht. Pietro erklärte unter anderem der "Bild": "Ich war einfach in Rage. Ich konnte mich selbst nicht kontrollieren. Dann kam eins zum anderen."

Der Zoff der beiden war in der Nacht auch Comedian Oliver Pocher nicht entgangen. Er wohnt ganz in der Nähe von Pietro und Laura und berichtete bereits in seinem Podcast von dem nächtlichen Polizeieinsatz. Jetzt, nur kurz nachdem Pie und seine Verlobte erstmals über die Eskalation und den Krankenhausaufenthalt gesprochen haben, meldet sich der 46-Jährige erneut zu Wort – und das nicht gerade zugunsten des Paares.