Pietro Lombardi: Jetzt packt Laura Maria über den Beziehungsstatus aus

Bei "Instagram" hatten die Fans von Laura Maria nun die Möglichkeit, der Blondine ein paar Fragen zu stellen. Sie stand ihren Followern dabei Rede und Antwort und gab gleichzeitig einen intimen Einblick in ihr Liebesleben. So wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sie und Pietro wieder mit einander anbändeln? Die Antwort des Websternchens darauf fällt eindeutig aus. So gibt sie zu verstehen: "Ich merke, dass es zurzeit einfach nicht passt. Ich möchte die Zeit jetzt erst mal für mich nutzen und meinen Fokus auf etwas ganz anderes legen." Unglücklich darüber ist sie allerdings nicht. Sie ergänzt: "Ich bin glücklich so, wie es gerade ist." Eine genaue Vorstellung, welche Attribute ihr Traummann erfüllen soll, hat sie dennoch: "Ich hoffe, einen Mann an meiner Seite zu haben, der mich unterstützt, mit dem ich alt werden kann und mit dem ich meine eigene kleine Familie haben werde." Wie es für Laura Maria wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...