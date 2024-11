Pietro Lombardi: Jetzt rechnet er ab - und jeder soll es hören!

Lombardis Text greift die Oberflächlichkeit der Gesellschaft an, die Skandale wichtiger als Fakten erscheinen lässt: "Oh mein Gott, hast du gehört, was die sagen? Das geht ja mal gar nicht. Ist doch egal, ob es wahr ist, solange es einen Skandal gibt." Er fühlt sich als Opfer einer sensationsgierigen Medienlandschaft und betont, dass seine Erfolge oft negativ ausgelegt werden: "Steht bei dir ein dicker Wagen vor der Einfahrt, dann sagen sie nicht: ‚Schön, was er erreicht hat." Die Kritik richtet sich auch gegen die Verbreitung von Halbwahrheiten, die seinen Ruf und seine Familie belasten.