Pietro Lombardi: Jetzt verteidigt Jannik Kontalis seinen Freund Pietro

Realitystar Jannik Kontalis nimmt den Sänger in seiner Instagram-Story in Schutz und betont, dass er nicht an die Vorwürfe glaubt. Jannik Kontalis kennt Pietro Lombardi (32) seit fast drei Jahren und beschreibt ihn als jemanden, der immer an seiner Seite gestanden habe – auch in schwierigen Zeiten. "Pietro ist ein wahrer Bruder. Ich bin euch ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er so etwas machen würde," betonte Jannik in einem emotionalen Post. Er appelliert an seine Follower, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und sich mit Verurteilungen zurückzuhalten.