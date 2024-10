Pietro Lombardi: Verlobte Laura Maria das erste Mal wieder öffentlich gesichtet

Der Vorfall, der zu einem Polizeieinsatz im Haus des Paares in Köln führte, sorgte für Aufsehen. In der Nacht zum 7. Oktober soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Pietro (32) und Laura (28) gekommen sein, woraufhin die Polizei gerufen wurde. Laut Bild wurde Laura mit Blutergüssen am Hals in eine Klinik eingeliefert. Die Vorwürfe der häuslichen Gewalt stehen seither im Raum, doch Pietro Lombardis Anwalt Simon Bergmann dementierte diese Anschuldigungen vehement: "Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt."