Pietro Lombardi: Laura Maria lässt die Beziehungs-Bombe platzen

Laura platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story regt sie sich darüber auf, dass sie im Urlaub gar keine Privatsphäre hat. "Ich muss mir so viele negative Kommentare anhören", klagt sie. Es seien andere Leute gewesen, die einfach Fotos von ihr und Pietro veröffentlicht haben. Sogar am Strand habe man sie abgelichtet. "Deswegen möchte ich mich mal zu der jetzigen Diskussion äußern, weil man ja keine Privatsphäre hat. Es ist so: Ja, Pietro und ich sind zusammen im Urlaub mit noch ein paar anderen Leuten. Ich bin aber überwiegend hier wegen Tieren, um Tieren zu helfen. Und wenn irgendwelche Bilder auftauchen, das ist mir egal. Wir sind zurzeit nicht zusammen. Wir genießen die Zeit. Ja, das stimmt."