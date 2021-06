Pietro Lombardi: Liebes-Comeback? Erstes Statement von Laura

Es war eine Überraschung für die Fans: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa wurden erwischt, wie sie zusammen in den Urlaub geflogen sind. Offenbar scheinen sich die beiden wieder näher zu kommen. "Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen. Vielleicht kommen sie ja als Paar wieder", plauderte ein Insider in der "Bild"-Zeitung aus. Ganz unwahrscheinlich wäre ein Liebes-Comeback also nicht!