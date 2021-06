Pietro Lombardi & Laura Maria: Erwischt! Sie fliegen in den Liebes-Urlaub

Eine zweite Chance für die Liebe?

Ihren Fans haben Laura und Pietro nicht erzählt, dass sie zusammen in den Urlaub fliegen. Auf Instagram zeigen sie sich am Tag der Reise aber genau in den Outfits, in denen sie auch am Flughafen erwischt wurden!

"Mein Koffer ist gepackt, gleich geht es für mich an den Flughafen. Ihr werdet später sehen, wo es für mich hingeht. Ich werde euch mitnehmen, ich mache eine Roomtour", verrät Laura in ihrer Story. Darüber, dass sie mit ihrem (Ex-)Freund in den Urlaub fliegt, verliert sie kein Wort.

Entweder sind Pietro und Laura auch nach der Trennung gute Freunde geblieben oder sie geben ihrer Liebe noch eine Chance. Bleibt abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt...

