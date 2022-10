Pietro Lombardi: Liebes-Fiasko! Jetzt muss Laura Marias Vater eingreifen

Hat ihre Liebe eine Chance?

Der Bauch wächst: Für ihre Fans gibt die ehemalige Rechtsanwaltsfachangestellte Laura fast täglich ein Mama-Status-Update. Und auch in ihrem gemeinsamen Podcast "On Off" (!) geben Laura und Pietro intime Einblicke in ihre Beziehung. Dass es da nicht gerade harmonisch zugeht, wird ziemlich deutlich: Zuletzt erzählten die beiden, wie sie von der Schwangerschaft erfuhren. Und das war gar nicht romantisch: "Wir hatten einen Streit und wenn wir uns streiten, war es damals so, dass wir auch ein, zwei, drei oder vier Tage nichts voneinander hörten. Und an DIESEM Tag sagten wir noch: Heute ist Funkstille. Lass mich mal in Ruhe jetzt", verrät Pietro. Doch Laura blieb nichts anderes übrig: Sie musste Pietro anrufen. "Dann stand ich da erst mal und kam wirklich nicht klar", erinnert sich die 26-Jährige. Sicherlich enttäuschend für Laura: Pietro wollte seiner Partnerin die frohe Nachricht noch nicht mal glauben, wie er berichtet: "Ich so: ,Verarsch jemand anderen.‘ Ich habe es wirklich nicht geglaubt." Laura beteuerte und schwor, dass sie es ernst meinte, doch Pietro blieb knallhart: "Hör auf zu lügen, schick Bild vom Test." Heftig!

Lauras Papa muss eingreifen

Doch das ist nicht das einzige Streitthema der beiden. Denn jetzt, wo Laura schwanger ist, ist klar: Ein Name fürs Kind muss her. Laura soll dabei immer wieder mit einer neuen Liste ankommen und sie ihrem Schatz vorlegen. Zwar hätten beide ein, zwei Favoriten, doch ein gemeinsamer Namens-Nenner ist nicht in Sicht … Nervige Dauer-Diskussionen gibt’s auch, seitdem Laura doch noch zu Pietro gezogen ist. Schließlich können sie sich nicht mehr aus dem Weg gehen wie früher, als Laura noch ihre eigene Bude hatte. Dass Laura gar nicht einziehen wollte, lässt sie bis heute ziemlich raushängen: "Ich habe mich bei ihm nie wohlgefühlt. Das Haus ist zu groß und eben eine typische Jungsbude", mault sie. Doch ihr Vater habe sie quasi gezwungen und gesagt: "Du ziehst zu deinem Mann, keine Diskussion. Ihr bekommt ein Kind. Ihr werdet zusammenleben." Der werdenden Mama blieb also nichts anderes übrig. Sie packte die Umzugskartons und hofft: "Jetzt richten wir es familiärer ein, richtig schön." Bei so viel Dauerzoff fragt man sich, ob das die Beziehung retten kann – oder ob diese Liebe keine Chance hat …

