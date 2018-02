Pietro Lombardi: Liebes-Zukunft mit dieser Bachelor-Kandidatin?

Hat die Liebes-Suche für Pietro Lombardi nun ein Ende? Seit dem Aus mit Sarah Lombardi, scheint es bei Pietro in Sachen Liebe, alles andere als rund zu laufen. Zur Freude aller Fans, könnte damit jetzt jedoch Schluss sein. Wie wir erfahren haben, hat der Sänger eine heimliche Verehrerin, die uns allen nicht unbekannt ist...

Obwohl Pietro Lombardi mit seiner Karriere auf der absoluten Überholspur ist, scheint es bei ihm mit der Liebe nicht ganz so gut zu klappen. Der Sänger ist nach wie vor Single. Bis jetzt! Wie wir wissen, scheint eine Lady besonders Interesse an Pietro zu haben. Doch damit nicht genug. Pietros Herzdame ist uns allen auch bekannt! Eigentlich ist diese gerade damit beschäftigt, beim Bachelor das Herz von Daniel Völz zu erobern. Muss sich Daniel vor Pietro nun in Acht nehmen?

Pietro Lombardi: Heimliche Bachelor-Verehrerin!

Die Liebes-Suche könnte jetzt für Pietro Lombardi ein jähes Ende finden. So berichtet uns Bachelor-Kandidatin Janine Christin, dass sie den Sänger alles andere als unattraktiv findet. Janine Christin verrät: "Pietro Lombardi kann sich aber auch sehen lassen." Momentan ist Janine Christin noch beim Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe mit Daniel Völz. Ihre Fans sind verwundert, kommt Pietro dem Bachelor, anhand dieser Entwicklung, in die Quere? Wohl kaum! So fügt Janine Christin hinzu: "Also falls es mit Daniel nicht klappt." Daniel muss sich also erstmal keine Sorgen machen…