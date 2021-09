Pietro Lombardi: Mysteriöses Video versetzt die Fans in Aufruhr

Was ist bloß mit Pietro Lombardi los? Am Wochenende war er bei seinem Kumpel in der "Giovanni Zarrella Show" zu Gast und schockierte die Fans mit seinem merkwürdigen Auftritt. Der Sänger wirkte angeschlagen und erschöpft. Auf ein Lächeln wartete man vergeblich. Kurz danach kam der nächste Knaller. Pietro löschte kommentarlos all seine Instagram-Bilder. Was steckt dahinter? Geht es Pietro schlechter als bisher angenommen?