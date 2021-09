Pietro Lombardi: Aus und vorbei! Er löscht alle "Instagram"-Bilder

Pietro Lombardi will scheinbar einen Neuanfang wagen! So hat der Sänger sich kurzerhand dazu entschlossen, seinen Account von alten Fotos zu befreien. Für die Fans von Pietro definitiv ein Grund zum Grübeln! Schließlich zog sich Pietro erst in der jüngsten Vergangenheit für einige Wochen aus der Öffentlichkeit zurück und verabschiedete sich in eine "Social Media"-Pause! Nun der nächste "Social"-Paukenschlag!

Was hinter Pietros Lösch-Aktion steckt, ist jedenfalls nicht bekannt! Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein, wie Pie jetzt auf "Instagram" weiter macht...