Pietro Lombardi nach Trennung von Laura: "Pietro hatte auf jeden Fall mit einer was!"

Wie die schwangere Laura Maria berichtet, hätte ihr Schatz nämlich zahlreiche Frauen auf Instagram angeschrieben, sobald die beiden in der Vergangenheit mal vorübergehend getrennt waren … "Frag mal die ganzen Influencer-Mädels, die mich angeschrieben haben!", lässt Laura Pietro auflaufen. Pietros (eher schwache) Verteidigung: Die Initiative sei "zu 80 Prozent" von den Frauen ausgegangen. Doch so leicht lässt Laura ihn nicht vom Haken, denn auch auf Veranstaltungen würde sie ständig Verflossenen ihres Liebsten begegnen: "Egal wo ich hingehe, auf jedem Event, Pietro hatte auf jeden Fall mit einer was!" Kein Wunder, dass Laura ihren Casanova nun lieber im Auge behält und ihn trotz Schwangerschaftswehwehchen sogar zu "DSDS"-Castings begleitet! Schließlich weiß man ja nie, welche heiße Kandidatin da womöglich schon wieder nach Pietros Nummer fragt …