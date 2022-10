Laura Maria Rypa: Krankenhaus! Große Sorge um die Schwangere

Laura übernachtet jede Woche von Montag auf Dienstag bei ihren Eltern. Doch beim letzten Besuch kam es zu einem unschönen Zwischenfall. "Ich habe extreme Schmerzen bekommen im Unterleib, im Rücken", verrät Laura jetzt in ihrem Podcast "Laura und Pietro – ON OFF". Am nächsten Tag wurde es immer schlimmer. "Dann bin ich halt runter zu meinen Eltern, hab richtig angefangen zu weinen, weil ich wirklich Schmerzen hatte. Ich konnte nicht mal mehr laufen."