Pietro Lombardi: Offiziell bestätigt! Das Geheimnis wurde gelüftet

"Es ist an der Zeit, euch etwas zurückzugeben", so Pietro Lombardi. Gemeinsam mit Universal gründet er ein eigenes Label. Der jenige, welcher den Musikwettbewerb gewinnt, wird bei ihm künftig unter Vertrag stehen. Die Fans sind total aus dem Häuschen und freuen sich riesig. "Dir ganz viel Erfolg" oder "Wow, Glückwunsch zum nächsten Schritt. Eigenes Label, eigene Show – verdient da, wo du jetzt bist" heißt es in den Kommentaren.

Pietro Lombardi: Schamlos ausgenutzt! Sein Glück liegt in Scherben! Mehr dazu hier im Video: