Pietro Lombardi: Fataler Fehler! Seine Mutter kocht vor Wut

Pietro schämt sich

"Das war ein fataler Fehler. Würde ich nicht mehr machen", gesteht Pie nun im "RTL"-Interview. "Meine Mutter hat gesagt: Spinnst du? Schämst du dich nicht, so etwas zu machen?" Und ja, mittlerweile schämt er sich tatsächlich für die Instagram-Story, in der er oben ohne zu sehen war.

"Die Insgramwelt ist leider traurig geworden. Man vergleicht sich zu viel mit anderen Leuten", klagt der Ex-"DSDS"-Juror. "Jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, jetzt fühle ich mich wirklich nicht mehr wohl in meinem Körper." Deshalb geht er seit einer Woche wieder zum Sport.

Dabei stellt er allerdings auch klar, dass er das nur für sein eigenes Wohlbefinden macht. "Ich mache das nicht für irgendwelche Frauen oder so. Wenn eine Frau sagt, ändere dich, dann ist das eh die falsche Frau. Denn jeder ist perfekt, wie er ist und manchmal ist man halt ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner", weiß Pietro.

