Pietro Lombardi: "Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr"

Auf Instagram geben Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa immer wieder Einblick in ihr Leben und ihre Beziehung. Darunter fallen auch freche, öffentliche Neckereien. So auch jetzt, als sich der Zweifach-Papa in seiner Instagram-Story darüber beschwert, dass "seine Frau immer ihre Sachen verliert" und er ihr diese dann ständig nachkaufen müsse.

Doch das lässt Laura Maria so nicht auf sich sitzen und repostet den Beitrag ihres Verlobten und schreibt dazu: "Soll ich unseren Chat veröffentlichen? Du Lügner." Hat Pietro etwa nicht die ganze Wahrheit gesagt? Bislang veröffentlichte Laura keine Screenshots ihres Chatverlaufs. Pietro droht jedoch daraufhin scherzhaft: "Ohne meinen Anwalt sage ich nichts mehr". Wirklich ernst wird er dieses Statement jedoch nicht gemeint haben. Denn, wie sagt man so schön, was sich liebt, das neckt sich.

Oder etwa nicht? Warum sie ihre Hochzeit nun trotz allem auf Eis gelegt haben, erfährst du im Video: