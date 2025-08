Pietro Lombardi: Plötzlich geht es wieder um Untreue

In einer spontanen Instagram-Session stellte ein Fan die Frage, ob Treue Pietro Lombardi schwerfällt. Der 33-Jährige reagierte ehrlich und mit einem gewissen Augenzwinkern: "Ich sage mal so, wenn deine Frau gut im Bett ist, dann kommst du auch nicht in Versuchung.“ Dieses Statement sorgte nicht nur für Aufsehen, sondern auch für viel Gesprächsstoff in der Community.