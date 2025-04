Pietro Lombardi: Plötzlicher Sinneswandel! Hat er Geldsorgen?

TV-Jobs hat Pietro aktuell keine, kein Wunder also, dass er auf Influencer umschult – obwohl er sich dafür früher zu fein war: "Ich bin dafür bekannt, nur ganz wenig Werbung zu machen, und wenn, dann nur coole Sachen, nicht für so einen komischen Tee oder was weiß ich", lästerte er noch vor einiger Zeit über Kollegen, die im Netz eifrig für Produkte trommeln. Und nun hält er selbst Sandalen in die Kamera wie zahlreiche andere Reality-Stars auch. Das ist vielleicht nicht so richtig cool, aber solche Deals bringen viel Geld mit wenig Aufwand. Promis wie Pietro, die mehr als eine Million Follower haben, sollen für Werbung schätzungsweise 15000 Euro verdienen, dazu kommt, wie in der Branche üblich, eine Provision. Dafür kann man seine Meinung schon mal ändern…