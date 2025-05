Pietro Lombardi: Statement zur Hochzeit

Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) sind schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen. Doch die beiden halten zusammen - in guten wie in schlechten Zeiten. Und schon bald wollen sie Nägel mit Köpfen machen. Vielleicht schon in diesem Jahr? Der Musiker äußert sich endlich zu dem Thema.