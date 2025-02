Pietro Lombardi: Update zu Skandal-Nacht! Ermittler kommen zu Ergebnis

Im Oktober letzten Jahres sorgten Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa für heftige Schlagzeilen, nachdem es in ihrem Haus in Köln zu einem Polizeieinsatz gekommen war. Laut Pietros Staatsanwalt durfte der Sänger sein Zuhause in der Folge vorübergehend nicht betreten, da Vorwürfe der häuslichen Gewalt im Raum gestanden haben. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf - und sollen diese nun eingestellt haben. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen gegen Pietro Lombardi ergebnislos eingestellt

"Die Staatsanwaltschaft Köln hat das Verfahren mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt", ließ Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer das Blatt wissen. Grund dafür soll nach "Bild"-Informationen vor alle die Tatsache gewesen sein, dass Laura Maria Rypa von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht haben soll.

Mehr in Kürze!