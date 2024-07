Pietro Lombardi & Julian Engels: "Schlechter Vater" - Jetzt eskaliert die Lage komplett!

In seiner Instagram-Story richtet Julian das Wort direkt an Pietro. "Du bist immer und ohne Frage der Vater für ihn", schreibt er in Bezug auf Alessio (9), den gemeinsamen Sohn von Sarah und Pie. "Niemand will dir das wegnehmen. Ob du mal länger weg gewesen bist oder nicht, da gab es nie Diskussionen drum. Wir sind dir gegenüber aus Anstand immer respektvoll gewesen, sei es bei den Geburtstagen [oder] den Heiligabenden, an denen du eingeladen und bei uns warst. Du kannst wirklich froh sein, dass wir immer zu allem unseren Mund halten und du somit in deiner falschen Welt im guten Licht strahlen kannst. Wenn dich irgendwas stört, ruf doch einfach gerne direkt an."

Das lässt Pietro natürlich nicht so auf sich sitzen und holt zum Gegenschlag aus! "Jule, ich wusste, dass von dir noch was kommt", sagt er mit ernster Miene. "Ich weiß nicht, ob du zu Hause den Mund halten musst, aber hier musst du es nicht. Du kannst alles sagen", stellt er klar. "Du hältst den Mund, weil du nichts zu sagen hast. Wenn dir was auf dem Herzen liegt, sag alles! Sag alles, was du willst! Sag, was für ein schlechter Vater ich bin. Und danach bin ich dran. Let's go. Ich bin gespannt, was kommt. Ich warte darauf - schon seit Jahren! Und zum Thema du respektierst mich als Vater: Warum speicherst du dich bei meinem Sohn in seiner Uhr als Papa ein? Wo ist der Respekt? Ich denke nicht, dass Alessio das selber gemacht hat." Rumms!